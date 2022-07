(Di mercoledì 6 luglio 2022)(immagine di repertorio)(Firenze), 6 luglio- Lasta per invadere, dove giardini e cortili diventano palcoscenici. Musica, teatro di strada, circo, marionette e ...

(immagine di repertorio) Certaldo (Firenze), 6 luglio- La magia sta per invadere Certaldo, dove giardini e cortili diventano palcoscenici. Musica, teatro di strada, circo, marionette e ...... nel borgo medievale reso unico dalla voce della luna, elemento ispiratore dell'idea poetica di. Spiccano i nomi dell'Accademia creativa e degli internazionali Quetzalcoatl, dal ... Mercantia 2022, a Certaldo torna la magia e arrivano gli artisti internazionali C'è grande attesa per i Quetzalcoatl, dal Messico, e i Black Blues Brothers, dal Kenya. Appuntamento dal 13 al 16 luglio a Certaldo ...C'è grande attesa per i Quetzalcoatl, dal Messico, e i Black Blues Brothers, dal Kenya. Appuntamento dal 13 al 16 luglio ...