Mare Fuori 3, fan in delirio: ci sarà anche il bellissimo attore napoletano! Ecco la conferma ufficiale (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una storia col Mare alle spalle in una stanza di pochi metri, Massimiliano Caiazzo sa come far emozionare i suoi fans. Massimiliano Caiazzo, classe 96 di origine napoletana, dopo il compimento della maggiore età va a Roma per studiare recitazione presso la scuola di cinema di Gianfelice Imparato. Ottiene piccole parti fino a partecipare a due pellicole nel 2012: una nel cortometraggio 'Sorrentum' e una nel cortometraggio 'Il Simposio di Platone'. Ma è con la fiction di produzione RAI, Mare Fuori, che Caiazzo ottiene il successo e il benestare del pubblico. Dopo il successo della prima stagione, la serie che racconta la vita dei ragazzi detenuti nell'Istituto Penitenziario Minorile di Nisida vede una seconda stagione. E a quanto pare, da alcune storie che stanno spuntando su Instagram, anche una terza.

