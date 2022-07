L’Ucraina parteciperà alla World Cup 2022 di Calcio da Tavolo e Subbuteo

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Nella giornata di ieri la Federation International Sports Table Football (FISTF), tramite i propri canali social, ha ufficialmente reso noto che tra le delegazioni partecipantiprossimaCupdida, che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre, ci sarà anche la nazionale del. Le parole del Presidente della FISCT, Pietro Ielapi “In un contesto geopolitico difficile come quello che stiamo vivendo, – ha avuto modo di affermare, subito dopo aver appreso la notizia, Pietro Ielapi, Presidente della Federazione Italiana Sportivada(FISCT) che si occupa dell’organizzazione della Coppa del Mondo in Italia – la partecipazione della delegazione delal ...

Pubblicità

nonmiscrivere8 : RT @zav_news: ?????????? #Ucraina, scontro #Draghi - #Mosca. Il premier italiano: '#Putin non verrà al #G20, forse parteciperà da remoto'. La r… - zav_news : ?????????? #Ucraina, scontro #Draghi - #Mosca. Il premier italiano: '#Putin non verrà al #G20, forse parteciperà da rem… -

la Repubblica

... insieme a quella del Sud Africa,alla Coppa del ... che si disputerà a Roma dal 16 al 18 settembre, ci sarà anche'... ci sarà anche. "In un contesto geopolitico difficile come ...... ORE 21.30 'GUERRA IN. QUALI SCENARI PER'UNIONE EUROPEA...inoltre il Segretario nazionale Enrico Letta. ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. I russi sequestrano due navi straniere - la Repubblica