Inter, niente ritiro per Vanheusden: presto andrà all'Az Alkmaar (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nuovo prestito in arrivo per Zinho Vanheusden Tra i giocatori presenti ad Appiano Gentile per il ritiro dell'Inter non ci sarà Zinho Vanheusden. Il difensore belga, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa, non è stato infatti convocato. Per lui presto si apriranno le porte di un nuovo prestito, questa volta in Olanda all'Az Alkmaar, sperando che i problemi fisici al ginocchio gli possano dare una tregua e possa trovare quella continuità di gioco che gli è mancata fino a questo punto della sua carriera. (fonte: Tuttosport) L'articolo proviene da Intermagazine.

