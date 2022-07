In Campidoglio torna il Premio “UmbriaRoma 2022” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Giovedì 7 luglio alle ore 18 nella sala della Protomoteca l’evento organizzato dall’Associazione degli Umbri – L’Associazione degli Umbri, con oltre 40 anni di attività sul territorio umbro e laziale, volta a rappresentare, promuovere e diffondere i valori antropologici e spirituali della terra umbra, quali la solidarietà, la laboriosità, l’umiltà e la bellezza nel rispetto dell’ambiente attraverso l’arte e la cultura dei territori, torna a tenere la cerimonia tradizionale del Premio “UmbriaRoma” che tanti illustri personaggi ha “laureato”. Tra questi si ricordano, ad esempio, Folco Quilici, Giuseppe De Rita, Dario Antiseri, Claudio Baglioni, Terence Hill, Gigi Proietti, Renzo Arbore, Ettore Bernabei, Luisa Todini, Pupi Avati, Simona Marchini, Katia Ricciarelli, Luisa Spagnoli, Iaia Fiastri e Liliana Cavani. L’edizione del ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Giovedì 7 luglio alle ore 18 nella sala della Protomoteca l’evento organizzato dall’Associazione degli Umbri – L’Associazione degli Umbri, con oltre 40 anni di attività sul territorio umbro e laziale, volta a rappresentare, promuovere e diffondere i valori antropologici e spirituali della terra umbra, quali la solidarietà, la laboriosità, l’umiltà e la bellezza nel rispetto dell’ambiente attraverso l’arte e la cultura dei territori,a tenere la cerimonia tradizionale del” che tanti illustri personaggi ha “laureato”. Tra questi si ricordano, ad esempio, Folco Quilici, Giuseppe De Rita, Dario Antiseri, Claudio Baglioni, Terence Hill, Gigi Proietti, Renzo Arbore, Ettore Bernabei, Luisa Todini, Pupi Avati, Simona Marchini, Katia Ricciarelli, Luisa Spagnoli, Iaia Fiastri e Liliana Cavani. L’edizione del ...

