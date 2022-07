Ilaria Alpi | giallo a Mogadiscio | il somalo Omar Hassan ucciso da una bomba - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Una bomba sotto il sedile dell'auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio… - SkyTG24 : Somalia, bomba uccide Hashi Omar Hassan: fu condannato e poi assolto per l’omicidio Alpi - Rossie9Isabella : RT @AlekosPrete: Verità e giustizia per Ilaria Alpi, Miran Hrovatin e Hashi Omar Hassan. - mclaudia_15 : Ilaria Alpi, giallo a Mogadiscio: il somalo Omar Hassan ucciso da una bomba - Cronaca - - MassiMigliorati : RT @AlekosPrete: Verità e giustizia per Ilaria Alpi, Miran Hrovatin e Hashi Omar Hassan. -

Hashi Omar Hassan Roma, 6 luglio 2022 - Giallo sulla morte di Hashi Omar Hassan , il somalo incarcerato per l'omicidio die Milan Hrovatin, e poi assolto dopo 17 anni di prigione a Padova: una bomba sotto il sedile della sua auto lo ha dilaniato oggi a Mogadiscio. Hashi Omar Hassan il 19 ottobre del 2016 era ...Una bomba sotto il sedile dell'auto ha ucciso Hashi Omar Hassan, il somalo condannato e poi assolto per l'omicidio die Miran Hrovatin il 20 marzo 1994 a Mogadiscio mentre lavoravano ad un'inchiesta su traffici di rifiuti e armi. Lo ha reso noto in un tweet il sito di notizie indipendente somalo Garowe ...L'uomo era stato in carcere in Italia per 18 anni, poi fu scagionato e ricevette un risarcimento di 3 milioni. Si sarebbe rifiutato di pagare il pizzo ai clan somali. La sua auto saltata in aria ...LADISPOLI – Prima il fumo, poi le fiamme che sono divampate presto tra la frazione del Boietto e la via Aurelia all’altezza del chilometro 39. Ennesimo incendio tra Ladispoli e Cerveteri, non si conta ...