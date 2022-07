Ferrari - Primi chilometri in pista per la Hypercar del Cavallino (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una giornata storica quella della Ferrari: oggi a Fiorano la nuova LMH (Le Mans Hypercar) ha percorso i Primi chilometri, dando il via al programma di sviluppo che porterà il Cavallino Rampante al ritorno nella top class dell'endurance, dopo una lunga assenza durata cinquant'anni. L'inizio di una nuova avventura. Il mese scorso, alla vigilia della 24 Ore di Le Mans, da Maranello è arrivato il primo teaser fotografico di un avantreno dagli indiscutibili stilemi Ferrari. Oggi, quasi un mese dopo, la giornata è iniziata con la prima vera immagine della vettura. Contemporaneamente, Alessandro Pier Guidi la portava al debutto in pista a Fiorano, dando ufficialmente il via al sogno di Le Mans. Dopo tanti mesi passati al simulatore finalmente ho potuto guidare la macchina ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una giornata storica quella della: oggi a Fiorano la nuova LMH (Le Mans) ha percorso i, dando il via al programma di sviluppo che porterà ilRampante al ritorno nella top class dell'endurance, dopo una lunga assenza durata cinquant'anni. L'inizio di una nuova avventura. Il mese scorso, alla vigilia della 24 Ore di Le Mans, da Maranello è arrivato il primo teaser fotografico di un avantreno dagli indiscutibili stilemi. Oggi, quasi un mese dopo, la giornata è iniziata con la prima vera immagine della vettura. Contemporaneamente, Alessandro Pier Guidi la portava al debutto ina Fiorano, dando ufficialmente il via al sogno di Le Mans. Dopo tanti mesi passati al simulatore finalmente ho potuto guidare la macchina ...

