Doppio cognome ai figli: ora si può. Ecco come funziona la legge (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con la sentenza della Corte Costituzionale (anticipata dal relativo Comunicato del 27 aprile 2022 e depositata il 31/05/2022) il nostro Paese compie un ulteriore passo in avanti (non l’ultimo ma uno dei più significativi) in tema di legittimità dell’assegnazione del Doppio cognome ai figli. Con tale pronunciamento, infatti, si considera illegittimo, incostituzionale e contrario all’uguaglianza fra i genitori, ma anche lesiva dell’identità del figlio, l’automatica attribuzione del cognome paterno al nascituro. Una vera e propria rivoluzione che dovrà ora trovare compimento in un’apposita legge del Parlamento che regolamenti tutti gli aspetti del Doppio cognome ai figli, regolamentando una realtà che la Corte Costituzionale ha dichiarato ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 6 luglio 2022) Con la sentenza della Corte Costituzionale (anticipata dal relativo Comunicato del 27 aprile 2022 e depositata il 31/05/2022) il nostro Paese compie un ulteriore passo in avanti (non l’ultimo ma uno dei più significativi) in tema di legittimità dell’assegnazione delai. Con tale pronunciamento, infatti, si considera illegittimo, incostituzionale e contrario all’uguaglianza fra i genitori, ma anche lesiva dell’identità delo, l’automatica attribuzione delpaterno al nascituro. Una vera e propria rivoluzione che dovrà ora trovare compimento in un’appositadel Parlamento che regolamenti tutti gli aspetti delai, regolamentando una realtà che la Corte Costituzionale ha dichiarato ...

Lunanotizie : ?? A Cisterna operativo il doppio cognome per i nuovi nati ?? Leggi qui - DarkSou75061539 : @marioimprota11 Avete dimenticato il caricabatterie unico e il doppio cognome - MammainProgress : #MammaInProgress : Anche in Italia il doppio cognome - - antonie85321896 : RT @GPDM81: @kunta61 Il problema é che se chi la pensa come gretina invece di pensare a riparare la rete idrica italiana pensa al doppio co… - CorriereCitta : Cisterna di Latina: doppio cognome per i nuovi nati. Ecco come funziona -