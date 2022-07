Dl Aiuti: fiducia sul testo delle commissioni, nessuna modifica (Di mercoledì 6 luglio 2022) La fiducia sul dl Aiuti verrà posta sul testo licenziato dalle commissioni, quindi nessuna modifica è stata accolta dal governo, viene spiegato in ambienti parlamentari. La Camera ha respinto con 158 voti di differenza la proposta di inversione dell'ordine del giorno sull'esame del Ddl Aiuti. La proposta era stata avanzata poco prima da Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi, per esaminare subito il punto 3 dell'ordine del giorno. "Propongo a questo Parlamento di lavorare - ha detto Lollobrigida - Invertiamo l'ordine del giorno e cominciamo a ragionare di argomenti che interessano gli italiani" e "sugli interventi a favore delle imprese del mondo turistico e agricolo".Lollobrigida, dopo il voto negativo sulla sua proposta, ha chiesto la convocazione ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Lasul dlverrà posta sullicenziato dalle, quindiè stata accolta dal governo, viene spiegato in ambienti parlamentari. La Camera ha respinto con 158 voti di differenza la proposta di inversione dell'ordine del giorno sull'esame del Ddl. La proposta era stata avanzata poco prima da Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fdi, per esaminare subito il punto 3 dell'ordine del giorno. "Propongo a questo Parlamento di lavorare - ha detto Lollobrigida - Invertiamo l'ordine del giorno e cominciamo a ragionare di argomenti che interessano gli italiani" e "sugli interventi a favoreimprese del mondo turistico e agricolo".Lollobrigida, dopo il voto negativo sulla sua proposta, ha chiesto la convocazione ...

