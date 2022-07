Pubblicità

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Da Pellegrini e Ranocchia a Brunori e Vrioni: così 'l'altra Juve' porta un tesoretto - sportli26181512 : Da Pellegrini e Ranocchia a Brunori e Vrioni: così 'l'altra Juve' porta un tesoretto: Da Pellegrini e Ranocchia a B… - Vincenzo140893 : RT @Gazzetta_it: Da Pellegrini e Ranocchia a Brunori e Vrioni: così 'l'altra Juve' porta un tesoretto - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Da Pellegrini e Ranocchia a Brunori e Vrioni: così 'l'altra Juve' porta un tesoretto - Gazzetta_it : Da Pellegrini e Ranocchia a Brunori e Vrioni: così 'l'altra Juve' porta un tesoretto -

La Gazzetta dello Sport

C'è un'altra Juve ai saluti, che lascia definitivamente e ingrossa un tesoretto che il club potrebbe presto reinvestire sul mercato in entrata. Atteso nelle prossime ore un contatto col Palermo, che ...... Cuadrado , Napoli nell'affare Kulibaly (10/15 milioni),, Premier (10 milioni), Rabiot ,... KOULIBALY, Napoli 30 milioni + Cuadrado, ROMAGNOLI Parametro zero, UDOGIE,+ 10 milioni, ... Da Pellegrini e Ranocchia a Brunori e Vrioni: così "l'altra Juve" porta un tesoretto Arrivi scaglionati quindi, con Vlahovic e Chiesa che saranno i primi a rivedersi lunedì ai campi di allenamento bianconero. Un'annata storta, dopo 10 anni passati a dominare il calcio in Italia, e che ...Chi ci sarà al raduno del 4 luglio per la Juve Ecco i nomi che riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si parte da Zakaria, Danilo, ...