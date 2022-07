Crollo Marmolada, nuove ricerche: ecco radar, interferometro e sirene (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Strumenti che per le montagne del Trentino rappresentano un inedito, ma che potranno garantire ai soccorritori di lavorare in sicurezza sulla Marmolada e continuare a cercare resti e dispersi travolti dalla valanga di ghiaccio e pietre che si è staccata domenica 3 luglio. Gli strumenti tecnici installati tra ieri e oggi consentono, spiegano gli esperti, di captare i movimenti rapidi tipici delle valanghe (interferometro) o per sorvegliare quelli più lenti tipici delle frane (radar doppler). Una sirena, invece, fungerà da allarme consentendo ai soccorritori – pochi e i più esperti – di operare in sicurezza (relativa) nella parte più a valle, a circa 500 metri dalla valanga che ha ucciso sicuramente 7 persone. All’inizio i soccorritori hanno lavorato via terra, ma la possibilità di nuovi crolli ha subito fermato questa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Strumenti che per le montagne del Trentino rappresentano un inedito, ma che potranno garantire ai soccorritori di lavorare in sicurezza sullae continuare a cercare resti e dispersi travolti dalla valanga di ghiaccio e pietre che si è staccata domenica 3 luglio. Gli strumenti tecnici installati tra ieri e oggi consentono, spiegano gli esperti, di captare i movimenti rapidi tipici delle valanghe () o per sorvegliare quelli più lenti tipici delle frane (doppler). Una sirena, invece, fungerà da allarme consentendo ai soccorritori – pochi e i più esperti – di operare in sicurezza (relativa) nella parte più a valle, a circa 500 metri dalla valanga che ha ucciso sicuramente 7 persone. All’inizio i soccorritori hanno lavorato via terra, ma la possibilità di nuovi crolli ha subito fermato questa ...

