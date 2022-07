Calcio femminile, sulla Rai il documentario “Come le donne si sono riprese il calcio” (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italia del calcio femminile sogna in grande nell’Europeo e, in vista dell’esordio contro la Francia, Rai 1 trasmetterà il documentario “Azzurro Shocking, Come le donne si sono riprese il calcio”. L’appuntamento è alle 20.30 del 9 luglio per conoscere i motivi dell’ascesa di questo sport in Italia, con il massimo campionato femminile recentemente passato al professionismo. Un percorso avvenuto grazie alle riforme degli ultimi anni, con un racconto che riavvolgerà le lancette di oltre un secolo per raccontare la parabola di un movimento inizialmente osteggiato, sino ad arrivare i nostri giorni attraverso le voci di alcune azzurre attuali. Inoltre, il documentario vedrà le ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Italia delsogna in grande nell’Europeo e, in vista dell’esordio contro la Francia, Rai 1 trasmetterà il“Azzurro Shocking,lesiil”. L’appuntamento è alle 20.30 del 9 luglio per conoscere i motivi dell’ascesa di questo sport in Italia, con il massimo campionatorecentemente passato al professionismo. Un percorso avvenuto grazie alle riforme degli ultimi anni, con un racconto che riavvolgerà le lancette di oltre un secolo per raccontare la parabola di un movimento inizialmente osteggiato, sino ad arrivare i nostri giorni attraverso le voci di alcune azzurre attuali. Inoltre, ilvedrà le ...

