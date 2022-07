Barcellona, Gavi rimarrà in blaugrana anche la prossima stagione (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il direttore generale del Barcellona Mateu Alemany, come riporta il Mundo Deportivo, ha confermato la permanenza di Gavi in blaugrana durante la prossima stagione. Queste le sue parole: “Gavi rimarrà al 100% al Barcellona”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il direttore generale delMateu Alemany, come riporta il Mundo Deportivo, ha confermato la permanenza diindurante la. Queste le sue parole: “al 100% al”. SportFace.

