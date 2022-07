Wimbledon 2022, Novak Djokovic è la bestia nera degli italiani: le illusioni di Musetti, Berrettini e Sinner. Tutti in vantaggio, poi rimontati (Di martedì 5 luglio 2022) Ancora una volta le speranze del tennis italiano si sono frantumate contro il muro eretto da Novak Djokovic. Il serbo sta diventando una vera e propria bestia nera per i tennisti azzurri, che negli ultimi anni si sono dovuti fermare al cospetto del nativo di Belgrado. Da Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, finendo quest’oggi con Jannik Sinner, che ha sognato ed assaporato la semifinale di Wimbledon per due set, prima di subire la rimonta dell’ex numero uno del mondo. Un destino quello di Sinner che si accomuna a quello di Lorenzo Musetti, che proprio come con l’altoatesino si è trovato avanti per due set a zero sul serbo. Erano gli ottavi del Roland Garros, con il toscano strabiliante per due set (vinti entrambi al ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022) Ancora una volta le speranze del tennis italiano si sono frantumate contro il muro eretto da. Il serbo sta diventando una vera e propriaper i tennisti azzurri, che negli ultimi anni si sono dovuti fermare al cospetto del nativo di Belgrado. Da Matteoe Lorenzo, finendo quest’oggi con Jannik, che ha sognato ed assaporato la semifinale diper due set, prima di subire la rimonta dell’ex numero uno del mondo. Un destino quello diche si accomuna a quello di Lorenzo, che proprio come con l’altoatesino si è trovato avanti per due set a zero sul serbo. Erano gli ottavi del Roland Garros, con il toscano strabiliante per due set (vinti entrambi al ...

