Pubblicità

messveneto : Truffa da 99 milioni sui servizi premium di telefonia, la procura di Milano chiude l’indagine: Indagate 33 persone… - CorriereAlpi : Truffa da 99 milioni sui servizi premium di telefonia, la procura di Milano chiude l’indagine - nuova_venezia : Truffa da 99 milioni sui servizi premium di telefonia, la procura di Milano chiude l’indagine - marianimarcel97 : RT @MediasetTgcom24: Truffa telefonia da 99 milioni, chiuse indagini per 33 persone #windtre #vodafone #procuradimilano - MediasetTgcom24 : Truffa telefonia da 99 milioni, chiuse indagini per 33 persone #windtre #vodafone #procuradimilano -

commenta La Procura di Milano ha chiuso le indagini sullada 99 milioni di euro nei confronti di migliaia di clienti delle più importanti compagnie telefoniche, come WindTre e Vodafone, che si sono visti prelevare importi per servizi a pagamento come ...Sono oltre 8 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno subito unaper le spese di ménage domestico pertinenti alla sfera del bilancio familiare . I dati, resi ...di credito e...Si parla di una "media di 30/40mila attivazioni" indebite "al giorno", nella primavera del 2020. I dettagli delle truffe telefoniche ...I numeri danno l'idea delle dimensioni del fenomeno, così come del fastidio e dei danni concreti provocati agli utenti. La Procura di Milano ha chiuso le indagini sulla truffa da 99 milioni di euro ne ...