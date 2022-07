Sondaggi Noto: il centro vale il 16% (Di martedì 5 luglio 2022) I risultati delle ultime amministrative mettono il turbo al Pd che guadagna due punti rispetto alla rilevazione di metà giugno portandosi al 21%, ad un solo punto di distanza da Fratelli d’Italia data in calo di mezzo punto al 22%. Sono i dati dei Sondaggi realizzati dall’Istituto Noto per Porta a Porta il 27 giugno. Anche Lega e Movimento 5 Stelle perdono terreno. I primi calano di un punto al 14%, i secondi invece lasciano sul campo l’1,5% attestandosi al 10%. Il calo dei grillini è influenzato in larga parte dalla scissione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il suo progetto politico Insieme per il Futuro raccoglierebbe, secondo i Sondaggi Noto, il 3% dei consensi. Due punti in più rispetto alla valutazione che ne fa il Sondaggio di Termometro Politico e quasi due punti in meno rispetto ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 5 luglio 2022) I risultati delle ultime amministrative mettono il turbo al Pd che guadagna due punti rispetto alla rilevazione di metà giugno portandosi al 21%, ad un solo punto di distanza da Fratelli d’Italia data in calo di mezzo punto al 22%. Sono i dati deirealizzati dall’Istitutoper Porta a Porta il 27 giugno. Anche Lega e Movimento 5 Stelle perdono terreno. I primi calano di un punto al 14%, i secondi invece lasciano sul campo l’1,5% attestandosi al 10%. Il calo dei grillini è influenzato in larga parte dalla scissione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Il suo progetto politico Insieme per il Futuro raccoglierebbe, secondo i, il 3% dei consensi. Due punti in più rispetto alla valutazione che ne fa ilo di Termometro Politico e quasi due punti in meno rispetto ...

