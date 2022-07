Perché il posto fisso non è più una priorità (Di martedì 5 luglio 2022) C’era una volta un sogno italiano tramandato dalle generazioni alla stregua di un dono prezioso, che più che un regalo, però, assumeva pian piano le sembianze di un fardello troppo pesante da sopportare. Ambito e ricercato, questo si è trasformato in un’ossessione con tanto di ironica e quasi grottesca trasposizione cinematografica. Ricorderete tutti, probabilmente, il film Quo Vado?, quello in cui il protagonista, interpretato da Checco Zalone, non riesce ad allontanarsi dal mito del posto fisso, trattato da lui alla stregua di un’ossessione. Ed è proprio lui, il posto fisso, l’oggetto del desiderio contemporaneo. O almeno, così è stato fino a qualche anno fa Perché oggi quel mito è caduto. “Mollo tutto e cambio vita” Quella del mollo tutto e cambio vita è una frase che abbiamo sentito tante volte e ... Leggi su dilei (Di martedì 5 luglio 2022) C’era una volta un sogno italiano tramandato dalle generazioni alla stregua di un dono prezioso, che più che un regalo, però, assumeva pian piano le sembianze di un fardello troppo pesante da sopportare. Ambito e ricercato, questo si è trasformato in un’ossessione con tanto di ironica e quasi grottesca trasposizione cinematografica. Ricorderete tutti, probabilmente, il film Quo Vado?, quello in cui il protagonista, interpretato da Checco Zalone, non riesce ad allontanarsi dal mito del, trattato da lui alla stregua di un’ossessione. Ed è proprio lui, il, l’oggetto del desiderio contemporaneo. O almeno, così è stato fino a qualche anno faoggi quel mito è caduto. “Mollo tutto e cambio vita” Quella del mollo tutto e cambio vita è una frase che abbiamo sentito tante volte e ...

