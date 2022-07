Panariello: «Per anni mi hanno nascosto di avere un fratello in collegio, credevo fosse un amichetto delle feste» (Di martedì 5 luglio 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a Giorgio Panariello. Dice che non gli piace rivedere quello che fa in televisione: è troppo autocritico. «Il fatto di rivedermi — con un selfie, per un video postato sui social — per me è una novità perché io sono della vecchia scuola di pensiero (e siamo in tanti): non mi riguardo mai. So che è un male, perché quando fai una trasmissione televisiva aiuta a capire dove hai sbagliato, dove puoi migliorare; ma io non ci riesco: io non mi sopporto, sono il peggiore fan di me stesso, sono super-autocritico. Ho fatto dei film da regista che a rivederli volevo uccidermi perché ne capivo la lentezza. Il problema è che in tv o al cinema quando fai una cosa, poi rimane lì: non la puoi cambiare». Parla del rapporto sofferto con il fratello, che per anni ha avuto problemi di droga. «Era un ragazzino che ogni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Sul Corriere della Sera un’intervista a Giorgio. Dice che non gli piace rivedere quello che fa in televisione: è troppo autocritico. «Il fatto di rivedermi — con un selfie, per un video postato sui social — per me è una novità perché io sono della vecchia scuola di pensiero (e siamo in tanti): non mi riguardo mai. So che è un male, perché quando fai una trasmissione televisiva aiuta a capire dove hai sbagliato, dove puoi migliorare; ma io non ci riesco: io non mi sopporto, sono il peggiore fan di me stesso, sono super-autocritico. Ho fatto dei film da regista che a rivederli volevo uccidermi perché ne capivo la lentezza. Il problema è che in tv o al cinema quando fai una cosa, poi rimane lì: non la puoi cambiare». Parla del rapporto sofferto con il, che perha avuto problemi di droga. «Era un ragazzino che ogni ...

Pubblicità

napolista : #Panariello: «Per anni mi hanno nascosto di avere un fratello in collegio, credevo fosse un amichetto delle feste»… - RaiRadio2 : RT @RobertoArduini1: Per chiunque volesse riascoltare la nostra chiacchierata con @GioPanariello di stanotte su Rai Radio2 Basta cliccare… - Fre_AFG : RT @RobertoArduini1: Per chiunque volesse riascoltare la nostra chiacchierata con @GioPanariello di stanotte su Rai Radio2 Basta cliccare… - ornella47381466 : RT @RobertoArduini1: Per chiunque volesse riascoltare la nostra chiacchierata con @GioPanariello di stanotte su Rai Radio2 Basta cliccare… - RobertoArduini1 : Per chiunque volesse riascoltare la nostra chiacchierata con @GioPanariello di stanotte su Rai Radio2 Basta clicca… -