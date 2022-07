Modena | grave un bimbo di 5 anni caduto dal quinto piano | in casa c’erano la nonna e una sorella

(Di martedì 5 luglio 2022) Un bambino di 5è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di, dopo esseredaldi un palazzo alla periferia Nord Est della città. Il piccolo di una famiglia ghanese è precipitato nella mattinata di oggi, 5 luglio, da circa 20 metri dalla finestra della camera da letto. Si trova nel reparto di terapia intensiva in condizioni gravi, ma considerate stabili. Al momento della caduta, incon il bambinolae una sorellina. Leggi anche: Bologna, ancora in rianimazione la bimba di 2caduta in piscina con la babysitter, che è morta ieri sera Monza, neonata di 6 mesi rimane chiusa nell’auto della mamma: salvata da un carabiniere Uccisa a 11 mesi con l’acido da una maestra ...

I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il bambino e a trasportarlo in codice di massima gravità al Policlinico di, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.