“Meritiamo un lieto fine” arriva il like di Mertens, tifosi scatenati (Di martedì 5 luglio 2022) Dries Mertens mette un like ad una grafica con la scritta ‘Meritiamo un lieto fine’ e la foto del belga in primo piano. Dopo nove anni di amore e di grande affetto, conditi da 148 gol (miglior marcatore della storia del Napoli) il belga e la società azzurra sembrano pronti a dividersi. Aurelio De Laurentiis è tornato da Los Angeles, ma il belga non si trova più a Capri, dove ha ricevuto anche una fantasiosa proposta da un club dell’isola. Insomma un incontro imminente tra i due sembra non esserci, ma le vie di comunicazioni oramai sono istantanee e ci si può vedere faccia a faccia in qualsiasi modo. Qualcosa bolle in pentola, ma non è detto che sia per forza in termini negativi e positivi. Mertens ed il Napoli non si sono ancora detti addio. Insistiamo dicendo che un giocatore con la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) Driesmette unad una grafica con la scritta ‘un’ e la foto del belga in primo piano. Dopo nove anni di amore e di grande affetto, conditi da 148 gol (miglior marcatore della storia del Napoli) il belga e la società azzurra sembrano pronti a dividersi. Aurelio De Laurentiis è tornato da Los Angeles, ma il belga non si trova più a Capri, dove ha ricevuto anche una fantasiosa proposta da un club dell’isola. Insomma un incontro imminente tra i due sembra non esserci, ma le vie di comunicazioni oramai sono istantanee e ci si può vedere faccia a faccia in qualsiasi modo. Qualcosa bolle in pentola, ma non è detto che sia per forza in termini negativi e positivi.ed il Napoli non si sono ancora detti addio. Insistiamo dicendo che un giocatore con la ...

