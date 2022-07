Marmolada | dispersi scendono da 13 a 8

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono scesi a 8 idopo il crollo del seracco sommitale in. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Ieri il numero era 13: tra i cinque individuati anche il ragazzo trentino di 30 ...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - RaiNews : Il Soccorso alpino nazionale ha istituito un numero da chiamare per segnalare il mancato rientro di amici e familia… - telodogratis : Marmolada, rintracciati 5 dispersi, se ne cercano 8. Ordinata la chiusura totale del massiccio - kmq_stp : RT @TgrRaiTrentino: #Marmolada il momento del crollo alla sommità del ghiacciaio. Bilancio provvisorio 6 vittime, ma ci sono una quindicina… -

LE RICERCHE - Durante le ricognizioni svolte in mattinata con i droni lungo la via normale dellasono stati trovati resti die anche effetti personali. Lo ha comunicato il ...Sono scesi a 8 idopo il crollo del seracco sommitale in. Lo apprende l'ANSA da fonti investigative. Ieri il numero era 13: tra i cinque individuati anche il ragazzo trentino di 30 anni di Fornace ...Strage della Marmolada, Zaia: “Una coppia ha ritrovato il figlio” “Dopo aver parlato con due coppie di genitori ieri a Canazei, nella sala dell’accoglienza dei famigliari dei dispersi sulla Marmolada, ...Abruzzo - Il crollo del ghiacciaio sulla Marmolada ha portato alla morte di 7 persone e alla sparizione di altre 13. Una delle tragedie della montagna più ...