(Di martedì 5 luglio 2022)non ne aveva mai parlato nemmeno durante l'dei Famosi 2022 . Ma adesso sui social svela la professione che svolge e che finora aveva tenuto segreta. L'ex naufrago, tornato in ...

Pubblicità

andreastoolbox : Isola: Edoardo Tavassi, sorprende tutti i fan: «Ecco che lavoro faccio» - Erikamdlerma : Edoardo ha rotto l amicizia con Nick e ha fatto bene non piaceva a nessuno #isola - infoitcultura : Isola dei famosi, Edoardo Tavassi che lavoro fa? Ecco cosa faceva prima del reality e cosa fa oggi - Funweek - infoitcultura : Che lavoro fa Edoardo Tavassi? Ecco cosa faceva prima dell'Isola dei Famosi (e cosa fa oggi) - hopeangel365 : Nicolas vaporidis, Altro reality dopo l’isola? Dove ce lo ritroveremo a settembre #isoladeifamosi #carmen… -

Leggi anche >2022, il vincitore Vaporidis lancia frecciatine a quattro naufraghi: ecco cos'ha dettoTavassi sull'ha conquistato tutti con la sua genuinità e simpatia e anche su ...L'dei Famosi 2022 è terminata ormai da qualche tempo, ma molti naufraghi fanno ancora parlare di sé. Da una parteTavassi ha svelato il suo vero lavoro , dall'altra c'è chi, come ...Il vincitore dell'Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis ha raccontato in che modo spenderà il montepremi ottenuto dopo il successo al reality.Edoardo Tavassi non ne aveva mai parlato nemmeno durante l'Isola dei Famosi 2022. Ma adesso sui social svela la professione che svolge e che finora aveva tenuto segreta. L'ex ...