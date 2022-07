Gazzetta: Olivera sta recuperando in fretta dall'infortunio al ginocchio (Di martedì 5 luglio 2022) Il terzino uruguaiano sarà tra domani e dopodomani a Castel Volturno per le visite mediche pre - Dimaro. Ci sarà anche Kvaratskhelia L'edizione odierna della Gazzetta fa il punto sulle condizioni fisiche di Mathias Olivera, e scrive che " sta recuperando in fretta l'infortunio al ginocchio " che s'era procurato in Nazionale . Il terzino uruguayano tra ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Il terzino uruguaiano sarà tra domani e dopodomani a Castel Volturno per le visite mediche pre - Dimaro. Ci sarà anche Kvaratskhelia L'edizione odierna dellafa il punto sulle condizioni fisiche di Mathias, e scrive che " stainl'al" che s'era procurato in Nazionale . Il terzino uruguayano tra ...

