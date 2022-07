Franco Bortuzzo, clamoroso sfogo: “Vigliacchi, non permettetevi di nominare la mia famiglia. Curatevi e non azzardatevi…” (Di martedì 5 luglio 2022) Franco Bortuzzo ha deciso di mettere la parola fine ai numerosi attacchi che avrebbe ricevuto (e starebbe ricevendo) in queste ore sui profili social. Il papà di Manuel Bortuzzo, che su Instagram si definisce “personaggio pubblico” ha pubblicato sui social un suo selfie davanti la stazione di Polizia, annunciando i follower di aver sporto denuncia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gianmaria sbotta contro Soleil: “Gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Se in confessionale….” Gianmaria lascia ufficialmente Sophie (VIDEO): “A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi…” Gf Vip, Jessica attacca Alessandro: “Mi sono sentita presa in giro, ti sei buttato su di me dicendo…” Gf Vip, su Miriana pesanti ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 5 luglio 2022)ha deciso di mettere la parola fine ai numerosi attacchi che avrebbe ricevuto (e starebbe ricevendo) in queste ore sui profili social. Il papà di Manuel, che su Instagram si definisce “personaggio pubblico” ha pubblicato sui social un suo selfie davanti la stazione di Polizia, annunciando i follower di aver sporto denuncia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gianmaria sbotta contro Soleil: “Gioca sul fatto di fare la piccola che ha bisogno di consolazione. Se in confessionale….” Gianmaria lascia ufficialmente Sophie (VIDEO): “A me non piace fare avanti e indietro. Si vede che non provi…” Gf Vip, Jessica attacca Alessandro: “Mi sono sentita presa in giro, ti sei buttato su di me dicendo…” Gf Vip, su Miriana pesanti ...

