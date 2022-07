Dentro il Palio di Siena | I cinque giorni nella contrada della Lupa, tra il profano che diventa sacro e l’istrice che è sempre “sudicio” (Di martedì 5 luglio 2022) Il “Faccia” esce dalla chiesa della Lupa e si incammina lentamente verso il ciglio del sagrato. L’espressione solenne, la barba lunga, l’abito medievale stretto intorno al corpo. Quando si ferma tutta via Vallerozzi deflagra in un unico, assordante, boato. Sono migliaia di voci che si mescolano insieme per sparare verso il cielo il proprio grido di speranza. Qualcuno gli dà una pacca sulla spalla. Altri lo abbracciano. Altri ancora poggiano la loro fronte contro la sua. È come se tutti gli stessero affidando un pezzetto della propria anima. Perché il suo destino individuale coincide con il destino collettivo. Il suo ruolo si porta dietro una condanna. O esiziale o propizio. Senza mezze misure. Perché ora il Faccia deve andare fino in piazza del Campo e portare indietro il barbero che la sorte assegnerà alla sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Il “Faccia” esce dalla chiesae si incammina lentamente verso il ciglio del sagrato. L’espressione solenne, la barba lunga, l’abito medievale stretto intorno al corpo. Quando si ferma tutta via Vallerozzi deflagra in un unico, assordante, boato. Sono migliaia di voci che si mescolano insieme per sparare verso il cielo il proprio grido di speranza. Qualcuno gli dà una pacca sulla spalla. Altri lo abbracciano. Altri ancora poggiano la loro fronte contro la sua. È come se tutti gli stessero affidando un pezzettopropria anima. Perché il suo destino individuale coincide con il destino collettivo. Il suo ruolo si porta dietro una condanna. O esiziale o propizio. Senza mezze misure. Perché ora il Faccia deve andare fino in piazza del Campo e portare indietro il barbero che la sorte assegnerà alla sua ...

