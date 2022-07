Dayane Mello e Soleil Sorge in acqua così: il video che sconvolge tutta Italia | Guarda (Di martedì 5 luglio 2022) Dayane Mello e Soleil Sorge da togliere il fiato. Le due, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, sono più unite che mai. Lo dimostrano gli scatti e i video pubblicati su Instagram. In particolare è il filmato girato sul lago di Como ad attirare l'attenzione dei tanti ammiratori. Qui infatti si vede le modelle in acqua: la Mello con un costume striminzito verde e la Sorge con uno giallo, anch'esso che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Come detto le due amiche sono inseparabili. Qualche giorno fa erano state immortalate mentre passeggiavano per le vie di Milano. La stessa Mello non ha mai nascosto l'ammirazione che ha nei confronti di Soleil: "Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022)da togliere il fiato. Le due, entrambe ex concorrenti del Grande Fratello Vip, sono più unite che mai. Lo dimostrano gli scatti e ipubblicati su Instagram. In particolare è il filmato girato sul lago di Como ad attirare l'attenzione dei tanti ammiratori. Qui infatti si vede le modelle in: lacon un costume striminzito verde e lacon uno giallo, anch'esso che lascia ben poco spazio all'immaginazione. Come detto le due amiche sono inseparabili. Qualche giorno fa erano state immortalate mentre passeggiavano per le vie di Milano. La stessanon ha mai nascosto l'ammirazione che ha nei confronti di: "Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro ...

