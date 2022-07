Crollo Marmolada, escursionisti non rispettano divieto (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – La tragedia della Marmolada non ferma gli escursionisti: c’è chi ieri ma anche stamattina ha imboccato i sentieri per salire, ma farlo “è pericoloso” dicono i soccorritori, ricordando che esiste l’ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard con cui si indica che la Marmolada “è chiusa”. Proprio per stabilire i ‘confini’ del divieto e prevedere eventualmente un controllo dei principali ‘ingressi’ alla montagna – dopo la valanga di domenica in cui sono morte sette persone – è un corso una riunione dei soccorritori e del primo cittadino alla sede del Cnsas. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) – La tragedia dellanon ferma gli: c’è chi ieri ma anche stamattina ha imboccato i sentieri per salire, ma farlo “è pericoloso” dicono i soccorritori, ricordando che esiste l’ordinanza del sindaco di Canazei Giovanni Bernard con cui si indica che la“è chiusa”. Proprio per stabilire i ‘confini’ dele prevedere eventualmente un controllo dei principali ‘ingressi’ alla montagna – dopo la valanga di domenica in cui sono morte sette persone – è un corso una riunione dei soccorritori e del primo cittadino alla sede del Cnsas. L'articolo proviene da Italia Sera.

