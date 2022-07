Approvato odg di FdI: «Basta impunità per i criminali rifugiati in Francia. Reagire a questa ingiustizia» (Di martedì 5 luglio 2022) Soddisfazione di FdI per approvazione dell’odg in Senato sugli ex Br. «Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno che abbiamo presentato al Trattato del Quirinale, accolto dal governo, in seguito alla decisione della Corte di Appello di Parigi dello scorso 29 giugno che ha negato l’estradizione di dieci terroristi comunisti rifugiatisi in Francia». FdI, Balboni: «I criminali rifugiati in Francia non devono godere di impunità» Il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni spiega che «con questo odg chiedevamo al governo di favorire una piena ed effettiva esecuzione della cooperazione internazionale in materia di giustizia, così come previsto dallo stesso Trattato. Bisogna Reagire nel modo più fermo a questa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 luglio 2022) Soddisfazione di FdI per approvazione dell’odg in Senato sugli ex Br. «Fratelli d’Italia esprime soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno che abbiamo presentato al Trattato del Quirinale, accolto dal governo, in seguito alla decisione della Corte di Appello di Parigi dello scorso 29 giugno che ha negato l’estradizione di dieci terroristi comunistisi in». FdI, Balboni: «Iinnon devono godere di» Il senatore di Fratelli d’Italia, Alberto Balboni spiega che «con questo odg chiedevamo al governo di favorire una piena ed effettiva esecuzione della cooperazione internazionale in materia di giustizia, così come previsto dallo stesso Trattato. Bisognanel modo più fermo a...

