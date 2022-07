Vertice Lega, Giorgetti: «La leadership di Salvini non è in discussione. Noi fuori dal governo? Siamo responsabili» – I video (Di lunedì 4 luglio 2022) «La leadership di Matteo Salvini non è in discussione». A parlare al termine del Vertice della Lega nella sede di via Bellerio a Milano è il vicesegretario del Carroccio e ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Se nelle scorse settimane Salvini ha minacciato più volte di uscire dalla maggioranza di governo, in particolare sulle questioni relative alla depenalizzazione della coltivazione della cannabis domestica e sullo Ius Scholae, il titolare del Mise, con toni più “diplomatici”, ai cronisti ha spiegato: «La Lega è un movimento responsabile, che però vuole in qualche modo far presente quelle che sono le proprie idee e posizioni: mi sembra ragionevole, giusto e sacrosanto». Giorgetti ha poi aggiunto: ... Leggi su open.online (Di lunedì 4 luglio 2022) «Ladi Matteonon è in». A parlare al termine deldellanella sede di via Bellerio a Milano è il vicesegretario del Carroccio e ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo. Se nelle scorse settimaneha minacciato più volte di uscire dalla maggioranza di, in particolare sulle questioni relative alla depenalizzazione della coltivazione della cannabis domestica e sullo Ius Scholae, il titolare del Mise, con toni più “diplomatici”, ai cronisti ha spiegato: «Laè un movimento responsabile, che però vuole in qualche modo far presente quelle che sono le proprie idee e posizioni: mi sembra ragionevole, giusto e sacrosanto».ha poi aggiunto: ...

