Vaiolo scimmie: in Brasile è salito a 77 il numero dei casi (Di lunedì 4 luglio 2022) In Brasile, è salito a 77 il numero di contagiati dal Vaiolo delle scimmie, per lo più persone entrate nel Paese dall'Europa, mentre altre 29 sono sotto osservazione: lo rende noto Cnn Brasil. San ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) In, èa 77 ildi contagiati daldelle, per lo più persone entrate nel Paese dall'Europa, mentre altre 29 sono sotto osservazione: lo rende noto Cnn Brasil. San ...

