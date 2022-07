Una montagna di sprechi. Enti da abolire, ma continuano a ricevere compensi (Di lunedì 4 luglio 2022) «Dead Mountain walking»: le 22 Comunità Montane del Lazio, condannate a morte da ben 6 anni, continuano ad essere sempreverdi come le loro montagne. E seguitano a costare care alla Regione: un milione di euro fino ad ora solo per le indennità liquidate ai commissari liquidatori. «Le Comunità montane sono abolite e trasformate in Unioni di Comuni Montani», aveva infatti stabilito la legge regionale del 2016. Però solo 3 anni più tardi la Regione ha nominato i commissari liquidatori. I quali avrebbero dovuto, «entro 90 giorni, fare l'inventario e il bilancio di liquidazione degli Enti». Ma invece sono ancora lì, assisi sulle poltrone più alte fra le alture delle burocrazie montane. Dove sono stati mandati per liquidare, ma finora sono gli unici che continuano ad incassare i mandati di liquidazione della Regione. Che ora, infatti, ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) «Dead Mountain walking»: le 22 Comunità Montane del Lazio, condannate a morte da ben 6 anni,ad essere sempreverdi come le loro montagne. E seguitano a costare care alla Regione: un milione di euro fino ad ora solo per le indennità liquidate ai commissari liquidatori. «Le Comunità montane sono abolite e trasformate in Unioni di Comuni Montani», aveva infatti stabilito la legge regionale del 2016. Però solo 3 anni più tardi la Regione ha nominato i commissari liquidatori. I quali avrebbero dovuto, «entro 90 giorni, fare l'inventario e il bilancio di liquidazione degli». Ma invece sono ancora lì, assisi sulle poltrone più alte fra le alture delle burocrazie montane. Dove sono stati mandati per liquidare, ma finora sono gli unici chead incassare i mandati di liquidazione della Regione. Che ora, infatti, ha ...

