Ucraina | Lysychansk in mano Russia Zelensky | Ci torneremo

Le truppe russe rivendicano una grande vittoria nella città chiave diinorientale. Questo apparente controllo sembrerebbe confermato da una ritirata delle forze ucraine. Il ritiro di Kiev arriva dopo settimane di aspri combattimenti e segna una ...I russi rivendicano, da ieri, di avere conquistato l'intera regione del Lugansk. Gli ucraini smentiscono ammettendo, peraltro, forti difficoltà in quella parte di territorio.è caduta in mano agli invasori, appunto completando il controllo della regione nell'estremo est ucraino.(Adnkronos) – La Russia ha preso il ”pieno controllo” di Lysychansk, l’ultima città controllata dall’Ucraina nella regione orientale di Luhansk. Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergei Shoi ...Guerra in Ucraina, le notizie in diretta oggi 4 luglio, 130° giorno dall'invasione voluta dalla Russia di Putin. I filorussi annunciano di aver conquistato la città ...