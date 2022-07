Stranger Things 4 | Spotify rivela quale canzone nella tua playlist ti salverebbe da Vecna

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il sottile legame tra4 enon passa solo per laufficiale della stagione. Chi, infatti, non ha sbirciato sull'app (o il suo sito web) per individuarelo avrebbe salvato danel suo personale episodio Caro Billy? Da quando i fan hanno visto la scena in cui Max riesce a salvarsi al primo attacco frontale del “demone” grazie a unadi Kate Bush, molti si sono chiestisarebbe stato il loro brano salva-vitastessa situazione oppure come individuarlo. LEGGI ANCHE Music In *4* Kate Bush è un'ispirazione che va ben oltre *Running Up that Hill*I fan di ** ...

ATTENZIONE: spoiler sul finale diDifficile aver terminato la quarta stagione di, i cui ultimi due episodi conclusivi sono stati diffusi su Netflix il 1° giugno, e non esserne usciti emotivamente ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Spotify ha stretto un accordo con la produzione diper rendere disponibili per i propri utenti la Upside Down Playlist , ovvero la playlist del Sottospra. Funziona in questa maniera: l'app della piattaforma di streaming musicale ...The actor who became the latest Stranger Things character to be written off the show says he has discussed a way of his character returning. Netflix’s hit sci-fi series released the final two episodes ...Anche tu ti sei chiesto quale canzone suoneresti se ti trovassi vittima della maledizione di Vecna La piattaforma di streaming audio sembra saperlo già ...