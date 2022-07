Roma | ubriaca guida contromano su autostrada Fiumicino

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Completamenteva di notte contno sull’, a velocità sostenuta. A notarlo un’auto del Reparto mobile della Polizia di, che rientrava dal servizio e che ha immediatamente bloccato la corsia di sorpasso, facendo defluire le auto sulla corsia di marcia. La giovane alla, neopatentata, all’inizio non ha frenato e solo in seguito ha rallentato la sua corsa ed è stata fermata dagli agenti, che l’hanno sottoposta al controllo con l’etilometro, rilevando un tasso alcolemico altissimo. A riferire l’episodio è Italia Celere, sindacato di Polizia, sottolineando che l’intervento ha consentito di evitare conseguenze molto gravi. Alla ragazza, in stato confusionale e di forte agitazione, è stata ...

AGI - Traffico bloccato nella notte in via del Plebiscito, al centro di, per una personache ha creato scompiglio tra i veicoli in transito. L'uomo, un 20enne messicano, probabilmente dopo aver bevuto in un locale, a un certo punto ha dato un pugno a una ...