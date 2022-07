Omicidio Willy, ergastolo per i fratelli Bianchi: applausi in aula (Di lunedì 4 luglio 2022) Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all’ergastolo per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleffero. I giudici della Corte di Assise di Frosinone hanno disposto una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Marco e Gabrielesono stati condannati all’per l’diMonteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleffero. I giudici della Corte di Assise di Frosinone hanno disposto una condanna a 23 anni per Francesco Belleggia e e 21 anni per Mario Pincarelli. Disposta anche una provvisionale di 200 mila euro ciascuno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - fanpage : Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi - TgLa7 : Omicidio #Willy: #ergastolo ai fratelli #Bianchi. E' quanto stabilito dallo Corte d'Assise di #Frosinone - Vcanteria : RT @ANPIColleferro: Sentenza omicidio #WillyMonteiroDuarte, 2 ergastoli, 23 e 21 anni ai 4 imputati. Il sorriso di Willy sarà per sempre ne… - TV7Benevento : Omicidio Willy: Castaldo, 'giustizia fatta, ergastolo per due bestie' - -