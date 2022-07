Milly Carlucci diretta su Vito Coppola | “Era già impegnato | ho dovuto aspettare”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 4 luglio 2022) A distanza di un pò di tempo,ovvero la conduttrice di Ballando con le stelle si è espressa sulla storia d’amore tra Arisa e. Le parole della conduttrice., ovvero la conduttrice di Ballando con le stelle a distanza di un po’ di tempo pare che si sia espressa su Arisa e nello specifico sulla relazione che la cantante ha intrapreso con. I due sono stati al centro del gossip per diverse settimane e c’è stata tanta confusione su questa storia d’amore per via delle tante smentite e conferme arrivate dai diretti interessati. Ebbene,che in queste settimane sta girando l’Italia con il suo programma Ballando On the road pare che abbia deciso di dire la ...