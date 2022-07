“Maschio o femmina?”. Stash svela il sesso del bimbo in arrivo ed è già pazzo di gioia (Di lunedì 4 luglio 2022) Stash svela il sesso del figlio. La famiglia del cantante e leader dei The Kolors si allargherà presto e un altro bimbo (o bimba) andrà a fare compagnia alla primogenita Grace. In pieno stile vip, l’annuncio è arrivato sulla pagina Instagram dell’artista, con una foto in cui posa insieme alla compagna, la giornalista, showgirl ed ex Miss Abruzzo Giulia Belmonte. Anche la nuova gravidanza era stata annunciata sui social: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, aveva scritto Stash. Stash svela il sesso del secondo figlio in arrivo: “Non vediamo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 luglio 2022)ildel figlio. La famiglia del cantante e leader dei The Kolors si allargherà presto e un altro(o bimba) andrà a fare compagnia alla primogenita Grace. In pieno stile vip, l’annuncio è arrivato sulla pagina Instagram dell’artista, con una foto in cui posa insieme alla compagna, la giornalista, showgirl ed ex Miss Abruzzo Giulia Belmonte. Anche la nuova gravidanza era stata annunciata sui social: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”, aveva scrittoildel secondo figlio in: “Non vediamo ...

Nicola23453287 : RT @DRisolutore: Madre Natura ha creato due generi per l'essere umano: il maschio e la femmina. Non esiste altro. È lei che detta le regole… - ci_quaresmini : RT @informapirata: Quasi tutti i sistemi di IA confermano la classificazione escludente del binarismo di genere, che avalla la categorizzaz… - informapirata : Quasi tutti i sistemi di IA confermano la classificazione escludente del binarismo di genere, che avalla la categor… - AryelLucciola : RT @DRisolutore: Madre Natura ha creato due generi per l'essere umano: il maschio e la femmina. Non esiste altro. È lei che detta le regole… - Erminio71890018 : @mirco63mirco @SingerFrapp @addormentata_l @IsideHator @ritorn0 @GoriRoberto1 @VAngeloAnonimo @angelo_anonimo… -