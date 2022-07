Ladispoli Sindaco | Vice e Assessori | ecco la nuova Giunta Comunale

(Di lunedì 4 luglio 2022) Questa mattina, in aula consiliare, si è svolta la conferenza stampa in cui ilAlessandro Grando ha ufficializzato la.“Davanti a noi – ha commentato il– abbiamo tanto lavoro e tante sfide da vincere per continuare a migliorare la nostra città.Rivolgo un grande in bocca al lupo a tutti gli, certo che sapranno ricoprire degnamente questo incarico e che lavoreranno con professionalità e passione al servizio della città”. LadiDi seguito la composizione dellaDott. Alessandro Grando: Bilancio e Tributi, Politiche Sociali, Urbanistica. Assessore e...

