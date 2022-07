Juventus, Calciomercato.com: ” Anche il Bayern su De Ligt” (Di lunedì 4 luglio 2022) Juventus Calciomercato.COM- La Juventus è attiva sul mercato in entrata ma soprattutto su quello in uscita. I bianconeri dopo aver preso a parametro zero Pogba e Di Maria, devono concentrarsi sull’addio probabile di De Ligt. La situazione attorno a Matthijs De Ligt è molto complicata, l’olandese ha chiesto la cessione con Bayern Monaco e Chelsea alla finestra. I Blues sono molto attivi sul mercato in entrata soprattutto in difesa dopo l’addio di Rudiger. Tuchel è un fan accanito del numero 4 Juventino e lo vorrebbe alla sua corte. Attenzione Anche ai tedeschi che, dopo l’addio di Sule, hanno bisogno di un rinforzo in difesa. La Juventus sonderà come detto da Calciomercato.com nel caso di partenza dell’olandese uno tra Gabriel ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 4 luglio 2022).COM- Laè attiva sul mercato in entrata ma soprattutto su quello in uscita. I bianconeri dopo aver preso a parametro zero Pogba e Di Maria, devono concentrarsi sull’addio probabile di De. La situazione attorno a Matthijs Deè molto complicata, l’olandese ha chiesto la cessione conMonaco e Chelsea alla finestra. I Blues sono molto attivi sul mercato in entrata soprattutto in difesa dopo l’addio di Rudiger. Tuchel è un fan accanito del numero 4 Juventino e lo vorrebbe alla sua corte. Attenzioneai tedeschi che, dopo l’addio di Sule, hanno bisogno di un rinforzo in difesa. Lasonderà come detto da.com nel caso di partenza dell’olandese uno tra Gabriel ...

