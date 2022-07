Pubblicità

Cucciolina96251 : RT @temafootball24: ?? UFFICIALE ?? Il #Barcellona tramite i propri profili social ah ufficializzato l’ingaggio di Franck #Kessie ???? #Tra… - temafootball24 : ?? UFFICIALE ?? Il #Barcellona tramite i propri profili social ah ufficializzato l’ingaggio di Franck #Kessie ???? #Transfers #Calciomercato - glooit : Il Barcellona ha ufficializzato l'arrivo di Kessié leggi su Gloo - FabrizioCossu : Osimhen verso il Bayern. Ufficialità appena Lewandoski verrà ufficializzato dal Barcellona - Mattia20988037 : RT @FilisettiNicola: Calciomercato PSV: ???? In arrivo un nuovo attaccante, il #psv ha ufficializzato il colpo #LuukeDeJong, attaccante dopo… -

Con un tweet sul proprio account ufficiale, ilhal'ingaggio di Franck Yannick Kessié, centrocampista ivoriano in arrivo a parametro zero dal Milan. Kessié firmerà un quadriennale fino al 30 giugno 2026, con una clausola ...Ilhal'arrivo in blaugrana di Frank Kessie: il comunicato Attraverso una nota ufficiale, ilha annunciato l'arrivo in blaugrana di Frank Kessie. IL COMUNICATO - "FC ...E' arrivata l'ufficialità: il Milan dice addio a Franck Kessié. Il Barcellona ha infatti ufficializzato l'acquisto a parametro zero del centrocampista ivoriano. Kessié lascia i rossoneri dopo cinque s ...E' arrivata l'ufficialità: il Milan dice addio a Franck Kessiè. Il Barcellona ha infatti ufficializzato l'acquisto a parametro zero del centrocampista ivoriano. Kessiè lascia i rossoneri dopo cinque s ...