Colpito in testa da un tubo caduto dalla gru | operaio grave a Cerro Maggiore

Un operaio è stato Colpito in testa da un tubo caduto di una gru e trova in gravi condizioni. E' accaduto poco prima delle 14 di oggi, 4 luglio, nella frazione di Cantalupo a Cerro Maggiore (Milano), dove si trovano le cave di via Dei Paoli al confine con Nerviano. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro.

