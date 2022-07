Clarissa Selassié contesta Signorini, ex vippona l’attacca (Di lunedì 4 luglio 2022) Clarissa Selassié è la regina delle polemiche. Capace come poche persone di creare scompiglio con poche semplici dichiarazioni, anche dopo l’ufficializzazione delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7 è riuscita a far scattare le critiche. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Clarissa Selassié critica Alfonso Signorini: “Non ha avuto il coraggio di osare“ Dopo l’ufficializzazione delle due nuove opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, Clarissa Selassié non ha mancato di dire la sua. Per lei infatti è assolutamente sbagliata la scelta di Signorini, che ha dimostrato così di non aver il coraggio di osare. Infatti lei stessa si era candidata a quel ruolo e – secondo la sua opinione – era ben più ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 4 luglio 2022)è la regina delle polemiche. Capace come poche persone di creare scompiglio con poche semplici dichiarazioni, anche dopo l’ufficializzazione delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7 è riuscita a far scattare le critiche. Scopriamo che cosa è successo. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7critica Alfonso: “Non ha avuto il coraggio di osare“ Dopo l’ufficializzazione delle due nuove opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli,non ha mancato di dire la sua. Per lei infatti è assolutamente sbagliata la scelta di, che ha dimostrato così di non aver il coraggio di osare. Infatti lei stessa si era candidata a quel ruolo e – secondo la sua opinione – era ben più ...

