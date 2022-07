Cerveteri, per l’estate assunti cinque nuovi agenti di Polizia Locale (Di lunedì 4 luglio 2022) Cerveteri – “La nostra città sta registrando come ogni estate, un cospicuo aumento di presenze. Per questo abbiamo previsto un incremento del personale in servizio presso il comando della Polizia Locale di Cerveteri. Abbiamo quindi già in servizio 5 nuovi vigili con un contratto stagionale. Tre unità rimarranno in servizio per quattro mesi, mentre le altre 2 per tre. Importanti risorse all’interno dell’Amministrazione comunale che permetteranno al comando di Polizia Locale di ampliare i propri turni e di garantire dunque anche un pattugliamento serale all’interno del nostro territorio. Ai nuovi assunti e a tutti i Vigili, i miei auguri di buon lavoro”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, sindaco di Cerveteri, commentando ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 4 luglio 2022)– “La nostra città sta registrando come ogni estate, un cospicuo aumento di presenze. Per questo abbiamo previsto un incremento del personale in servizio presso il comando delladi. Abbiamo quindi già in servizio 5vigili con un contratto stagionale. Tre unità rimarranno in servizio per quattro mesi, mentre le altre 2 per tre. Importanti risorse all’interno dell’Amministrazione comunale che permetteranno al comando didi ampliare i propri turni e di garantire dunque anche un pattugliamento serale all’interno del nostro territorio. Aie a tutti i Vigili, i miei auguri di buon lavoro”. Ad annunciarlo è Elena Gubetti, sindaco di, commentando ...

