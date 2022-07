Ballando con le Stelle 2022: Samuel Peron ci sarà? Parla lui (Di lunedì 4 luglio 2022) Ballando con le Stelle è uno dei programmi di maggiore successo della televisione di stato. Da anni ormai la trasmissione condotta da Milly Carlucci continua ad ottenere ascolti importanti nonostante siano ormai numerosi i volti storici che abbandonano lo show. Dopo Raimondo Todaro, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, lo show della prima serata di Rai 1 ha rischiaro di dire addio anche a Samuel Peron. Negli ultimi giorni i rumors Parlavano insistentemente di un Samuel Peron lontano da Ballando con le Stelle, ma il ballerino ha colto l'occasione di smentire l'addio allo show attraverso i microfoni di Gianni Martinelli del settimanale TvMia. Vediamo cosa ha dichiarato il noto volto del programma di casa Rai. Samuel ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 4 luglio 2022)con leè uno dei programmi di maggiore successo della televisione di stato. Da anni ormai la trasmissione condotta da Milly Carlucci continua ad ottenere ascolti importanti nonostante siano ormai numerosi i volti storici che abbandonano lo show. Dopo Raimondo Todaro, Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, lo show della prima serata di Rai 1 ha rischiaro di dire addio anche a. Negli ultimi giorni i rumorsvano insistentemente di unlontano dacon le, ma il ballerino ha colto l'occasione di smentire l'addio allo show attraverso i microfoni di Gianni Martinelli del settimanale TvMia. Vediamo cosa ha dichiarato il noto volto del programma di casa Rai....

Pubblicità

Hydroptere : RT @ProfMBassetti: Qui l’unico nano è qualcun altro… ma nell’hindex e nel rispetto di un collega. Per ballare può tornare alle sue antiche… - ocus_pocus_ : sono arrivata in spiaggia e c'è una comitiva di bambini con tanto di musica e animazione al seguito che ora sta bal… - occhio_notizie : Ballando con le stelle 2022, Samuel Peron resta: “A Milly Carlucci devo tutto”. Smentita ufficialmente il suo addio… - SPYit_official : Gabriel Garko a “Ballando con le Stelle” e non è il solo. Sempre più volti Mediaset arrivano in Rai: ecco chi ci sa… - eowyn962010 : RT @paola_chiarore: #Bassetti #Ricciardi avete proprio rotto il cazzo #Covid_19 Botte da orbi tra Matteo Bassetti e Walter Ricciardi: 'Nani… -