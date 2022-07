Amministratori, la classifica premia la destra. Primi Zaia e Brugnaro. Exploit di Fioravanti (FdI) (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono di destra o di centrodestra i sindaci più amati. Lo certifica un sondaggio pubblicato dal Sole 24 ore sul gradimento dei Primi cittadini e dei presidenti di Regione. Per i sindaci al primo posto c’è il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (65%) il primo cittadino più amato d’Italia: supera Antonio De Caro (Bari, 62%) scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco Fioravanti ( Ascoli Piceno, 64%) che è un sindaco di Fratelli d’Italia, partito che la sinistra accusa di non avere una classe dirigente all’altezza. Narrazione clamorosamente smentita dalla rilevazione di Noto-Sole 24 Ore. ma c’è di più: Fioravanti è anche il sindaco che è stato oggetto di una campagna di demonizzazione antifascista che ha cercato di dipingerlo come un pericoloso nostalgico. Una favola ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono dio di centroi sindaci più amati. Lo certifica un sondaggio pubblicato dal Sole 24 ore sul gradimento deicittadini e dei presidenti di Regione. Per i sindaci al primo posto c’è il sindaco di Venezia Luigi(65%) il primo cittadino più amato d’Italia: supera Antonio De Caro (Bari, 62%) scivolato dal primo al terzo posto, con in mezzo la novità di Marco( Ascoli Piceno, 64%) che è un sindaco di Fratelli d’Italia, partito che la sinistra accusa di non avere una classe dirigente all’altezza. Narrazione clamorosamente smentita dalla rilevazione di Noto-Sole 24 Ore. ma c’è di più:è anche il sindaco che è stato oggetto di una campagna di demonizzazione antifascista che ha cercato di dipingerlo come un pericoloso nostalgico. Una favola ...

