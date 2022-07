Sorpresa Firenze: Seamen battuti, primo scudetto per i Guelfi (Di domenica 3 luglio 2022) Grande Sorpresa nella serata di sabato all'Dall'Ara di Bologna: i Guelfi Firenze hanno vinto l'Italian Bowl battendo 21 - 17 i favoritissimi Seamen Milano conquistando così il loro primo scudetto. In ... Leggi su gazzetta (Di domenica 3 luglio 2022) Grandenella serata di sabato all'Dall'Ara di Bologna: ihanno vinto l'Italian Bowl battendo 21 - 17 i favoritissimiMilano conquistando così il loro. In ...

