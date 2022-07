Silverstone, Sainz vince il primo Gran Premio della carriera: “Indimenticabile” (Di domenica 3 luglio 2022) Carlos Sainz trionfa a Silverstone con la Ferrari, vince il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 e conquista il primo successo della carriera nel Mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo, partito dalla pole position, precede la Red Bull del messicano Sergio Perez e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco, leader della gara al 40esimo giro, viene penalizzato dalla strategia della Ferrari quando il Gp riparte alle spalle della safety car: Sainz attacca e supera il compagno, che non viene richiamato ai box e con gomme dure usurate non riesce nemmeno a difendere il podio. Per Max Verstappen, protagonista ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 3 luglio 2022) Carlostrionfa acon la Ferrari,ildiBretagna 2022 e conquista ilsuccessonel Mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo, partito dalla pole position, precede la Red Bull del messicano Sergio Perez e la Mercedes del britannico Lewis Hamilton. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota monegasco, leadergara al 40esimo giro, viene penalizzato dalla strategiaFerrari quando il Gp riparte alle spallesafety car:attacca e supera il compagno, che non viene richiamato ai box e con gomme dure usurate non riesce nemmeno a difendere il podio. Per Max Verstappen, protagonista ...

