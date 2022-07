Riconoscete questa splendida bambina? È una delle conduttrici più famose d' Italia

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 luglio 2022) È unadonne di cui si chiacchiera di più negli ultimi tempi e una conduttrice talentosa.? Molti sono i progetti che bollono in pentola per la bellissima conduttrice in questione nonostante sia pure giusto per lei concedersi un momento di relax dopo un'intensa stagione televisiva. Infatti è stata riconfermata per la seconda stagione di Fosca Innocenti, una fiction dove interpreta un detective semplice e brillante. In arrivo per lei anche i Seat Music Awards 2022 che verranno trasmessi a breve. Malgrado in questi ultimi tempi, la showgirl si sia trovata all'improvviso sommersa dalle critiche, resta unapresentatrici più affascinanti del piccolo schermo. Troppe volte la donna ha dovuto far fronte a terribili atti di ‘body shaming‘. Cosa si ...