Raffaella Carrà | solo in Italia

Spero che qualcuno s'interessi della cosa e cioè di rimediare al fatto che a Madrid è stata intitolata una piazza a Raffaella Carrà e in Italia, paese natale della medesima, questo non solo non è avvenuto ma non è stato nemmeno discusso. D'altra parte, cento anni fa nasceva una grande studiosa delle stelle, Margherita Hack, astrofisica di fama internazionale ma non mi sembra che anche della Hack si siano accorti più di tanto. Pensate che la medesima è nata in Via delle Cento Stelle. Quando si dice il destino.

