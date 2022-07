In ospedale per un malore: partorisce ma non sapeva di essere incinta (Di domenica 3 luglio 2022) Non sapevo di essere incinta, questo è il titolo di una trasmissione andata in onda anche in Italia, ideata per raccontare storie di persone che si sono ritrovate a dare alla luce un figlio, ma che fino al momento del parto non erano a conoscenza di avere in corso una gravidanza. Eventi di questo tipo possono sembrare inverosimili e invece è quello che è accaduto anche a Manoela Fortuna, cantante di origine brasiliana nota per avere partecipato a The Voice Brasil. L’artista si trovava in Calabria, a Vibo Valentia, per trascorrere qualche giorno di vacanza e ha iniziato ad avere fortissimi dolori addominali. Il malessere ha iniziato a essere sempre più intenso, nonostante gli antidolorifici. Gli amici che erano con lei, infatti, l’hanno trovata riversa sul pavimento del bagno incapace di muoversi e con perdite di ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 3 luglio 2022) Non sapevo di, questo è il titolo di una trasmissione andata in onda anche in Italia, ideata per raccontare storie di persone che si sono ritrovate a dare alla luce un figlio, ma che fino al momento del parto non erano a conoscenza di avere in corso una gravidanza. Eventi di questo tipo possono sembrare inverosimili e invece è quello che è accaduto anche a Manoela Fortuna, cantante di origine brasiliana nota per avere partecipato a The Voice Brasil. L’artista si trovava in Calabria, a Vibo Valentia, per trascorrere qualche giorno di vacanza e ha iniziato ad avere fortissimi dolori addominali. Il malha iniziato asempre più intenso, nonostante gli antidolorifici. Gli amici che erano con lei, infatti, l’hanno trovata riversa sul pavimento del bagno incapace di muoversi e con perdite di ...

